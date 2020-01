Benfica em braço de ferro por Bruno Guimarães

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Luís Filipe Vieira continua intransigente nas negociações por Bruno Guimarães, avançado do Athletico Paranaense que é alvo do interesse do Benfica. Osabe que o presidente da SAD das águias não se deixou impressionar pelas mais recentes declarações de Mario Celso Petraglia, presidente do emblema brasileiro, que do lado de lá do Atlântico mandou um aviso para a Luz. Fez saber que fecha contrato com ... < br />