Benfica em crise de resultados recebe Boavista

O Benfica, que terá comprometido na última jornada a possibilidade de revalidar o título, recebe este sábado o Boavista, em jogo da 30.ª jornada da I Liga de futebol.

Os 'encarnados', que, entretanto, serão orientados pelo adjunto Nélson Veríssimo depois da saída do técnico Bruno Lage, apenas venceram um jogo após a retoma do futebol, tendo somado dois empates e duas derrotas e ficado a seis pontos do comandante FC Porto, quando faltam agora apenas cinco jornadas para o fecho da prova.

Numa altura em que o terceiro classificado, o Sporting, tem aproveitado os deslizes contrários para encurtar a distância - está a nove pontos -, o Benfica tenta inverter outro registo negativo, uma vez que também ainda não venceu no estádio da Luz desde que o futebol regressou.

Do outro lado, o Boavista surge com a sua situação no campeonato praticamente resolvida, é nono com 38 pontos, mais 11 do que o Portimonense, a primeira equipa abaixo da linha de despromoção.

Além do jogo da Luz, disputam-se hoje mais três jogos da 30.ª jornada, com destaque para o Sporting de Braga, que também esta semana trocou de treinador, com a saída de Custódio Castro e a entrada de Artur Jorge, que recebe o já despromovido Desportivo da Aves.

Numa semana marcada pelas 'chicotadas psicológicas', o Vitória de Setúbal (16.º, 30 pontos), que rescindiu com o treinador espanhol Julio Velázquez e é orientado pelo interino Albert Meyong, recebe um rival direto na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Paços de Ferreira (13.º, 31 pontos).

No outro embate de hoje, o Portimonense, primeira equipa abaixo da linha de despromoção, vai tentar manter-se na rota dos bons resultados - ainda não perdeu desde que a competição recomeçou, com três vitórias e dois empates -, mas recebe no Algarve um Vitória de Guimarães ainda esperançado em chegar aos lugares europeus e que regressou aos triunfos na última ronda.

A jornada iniciou-se na sexta-feira, com Marítimo a vencer por 1-0 na visita ao tranquilo Santa Clara, dando um passo importante para a manutenção no escalão máximo.

Programa e resultados da 30.ª jornada:

- Sexta-feira, 03 jul:

Santa Clara - Marítimo, 0-1

- Sábado, 04 jul:

Vitória de Setúbal - Paços de Ferreira, 17:00

Portimonense - Vitória de Guimarães, 19:15

Benfica - Boavista, 21:15

Sporting de Braga - Desportivo das Aves, 21:30

- Domingo, 05 jul:

Gil Vicente - Rio Ave, 17:00

Tondela - Famalicão, 19:15

FC Porto - Belenenses SAD, 21:30

- Segunda-feira, 06 jul:

Moreirense - Sporting, 21:00