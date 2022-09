Roger Schmidt pode respirar de alívio. O Benfica vai enfrentar o ciclo infernal que se avizinha na máxima força, já que os internacionais que estiveram ausentes chegam em pleno no que à condição física diz respeito.



Otamendi e Enzo Fernández, as últimas águias que estiveram em ação, já treinam esta quinta-feira no Seixal.









