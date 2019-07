Benfica encerrou venda de bilhetes de época com recorde de 45 mil lugares

O Benfica encerrou a venda de bilhetes de época antes do início da mesma, com um recorde de vendas e renovações que atingiu os 45.000 lugares, revelou esta quinta-feira o clube."Pela primeira vez as vendas e renovações fecharam antes do começo de 2019/20, visto que foram garantidos mais de 45 mil 'red pass' [a designação dos 'encarnados' para os bilhetes de época] para a nova temporada", assinala o Benfica, lembrando os 43 mil da anterior época.O clube lembra que, e tendo em conta a lotação do Estádio da Luz, um pouco acima dos 65 mil lugares, que durante a época futebolística será dada "prioridade aos sócios do Benfica" na aquisição de bilhetes.Nesta época que se inicia, de 2019/20, o 'red pass' inclui não só os jogos da I Liga, mas também da Taça de Portugal e Taça da Liga, além do jogo de apresentação, diante do Anderlecht, que já se realizou.