Já não sobra nada da venda milionária de Darwin. Os 75 milhões de euros que o Liverpool pagou no imediato pelo avançado uruguaio já têm 100% de correspondência em despesa assumida pelo Benfica.



As contas são complexas. Quando comprou Darwin em 2020, o Benfica acertou com o Almería um período de carência de um ano, com os 24 milhões a que o clube espanhol tinha direito a serem transferidos em cinco prestações de 2021 a 2025.









