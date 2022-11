O Benfica está entre os oito melhores clubes do Mundo. Os encarnados integram a elite segundo os critérios da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS na sigla em inglês), enquanto o Sporting afundou-se na classificação, saindo mesmo do top 30.



