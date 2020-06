“Benfica? Estou muito feliz aqui”, diz Rúben Amorim

"Se quisesse ter esperado por algum clube, tinha esperado. Sinto que fiz a escolha certa, estou muito feliz aqui. Espero ganhar muitos jogos para ficar muito tempo". Foi assim que Rúben Amorim reagiu quando questionado pelo CM/CMTV sobre se teria feito um compasso de espera antes de assinar pelo Sporting, face à situação difícil de Bruno Lage no Benfica. O técnico dos leões falava na antevisão ao jogo de hoje (21h15) com o Tondela, em Alvalade.Para a receção aos beirões, Rúben Amorim tem uma baixa de peso: Acuña. O problema físico do argentino inspira alguma preocupação, mas não implicará uma mudança drástica na ideia de jogo. "Tem uma lesão [contusão óssea no pé esquerdo], que vem de trás e chegou a um ponto que o poderia prejudicar. Irá mudar o jogador, pode mudar uma ou outra coisa, mas a nossa ideia será a mesma", garantiu o técnico. Por outro lado, quem está de regresso às opções do Sporting é Mathieu, que estava a contas com uma mialgia. "Nova semana, nova vida. É muito importante para a equipa. Se calhar é o jogador mais experiente, tem muitos anos de futebol. Não havia caso nenhum. Está disponível para ser opção, ainda que [ontem] tenha mostrado alguma condição. Tivemos cuidado com ele", explicou o técnico, que na ronda anterior não convocou o francês.Quanto ao adversário, o treinador dos leões não espera facilidades frente a uma equipa "muito organizada": "Joga com o bloco baixo e tem jogadores rápidos. Preparámo-nos para isso durante a semana." Já sobre o facto de Lisboa acolher a final a oito da Champions, Amorim deixou um alerta: "Era importante também que fosse dada atenção aos clubes do CNS (Campeonato de Portugal). Ainda há pouco tempo vim de lá e há coisas a melhorar."