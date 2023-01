A saída de Enzo Fernández está congelada. O Chelsea não quer pagar a cláusula de rescisão e o Benfica não aceita a saída do argentino por valores inferiores a 120 milhões de euros, apurou o Correio da Manhã.



As últimas horas têm sido de duras negociações entre as partes, sempre com o empresário Jorge Mendes como mediador.









Ver comentários