O Benfica exige um milhão de euros a Rui Pinto, avançou a revista ‘Sábado’. O pedido de indemnização cível faz parte de um novo processo (extraído do caso original em que Rui Pinto aguarda a leitura da sentença) em que o ‘hacker’ é acusado pelo Ministério Público (MP) de ter cometido 377 crimes informáticos.Em causa estão as intromissões no sistema informático do Benfica, entre 2016 e 2019, o roubo do conteúdo das caixas de email de dezenas de dirigentes e funcionários e posterior divulgação através do Porto Canal ou do blog Mercado de Benfica. As águias foram uma das entidades atacadas, além de outros clubes de futebol, a própria Liga, jornalistas e vários agentes de Justiça, entre juízes, procuradores do MP, funcionários judiciais e escritórios de advogados.Nas 38 páginas do pedido de indemnização, o Benfica admite que não é possível quantificar com exatidão os danos causados, mas é reiterado que "a imagem pública" do clube "foi irreversivelmente afetada".