Benfica exige vitória a Bruno Lage

A pressão para ganhar esta quarta-feira ao Lyon é enorme e o próprio Benfica, no seu site, a lançou o mote e falou da necessidade extrema de Bruno Lage e os jogadores vencerem os franceses na 3ª jornada do grupo G da Champions. "Só uma vitória nos interessa", escreveu o clube na sua ‘newsletter’ diária.Na véspera do importante encontro, os responsáveis do clube foram diretos ao assunto: "[A vitória] é o único cenário que queremos antecipar, pois a exigência é máxima num clube como o nosso e acreditamos no valor da nossa equipa, pois já demonstrou que tem valor para fazer mais e melhor."Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, o técnico reconheceu a "pressão" de obter um resultado positivo: "Sabemos que é um jogo importante, numa competição a seis jogos. Vamos no terceiro, pelo que temos de conseguir pontos.Lage, que conta com duas derrotas nos dois primeiros jogos, garante que os jogadores estão preparados para as dificuldades que o adversário possa causar. "Esperamos um jogo muito competitivo. Ambas as equipas vão querer vencer. Estamos num grupo com equipas equilibradas, coletivamente fortes, e o adversário já conta com quatro pontos em dois jogos. Temos de fazer uma reentrada forte", afirmou. O mau momento do adversário no campeonato não deixa Lage mais tranquilo."As equipas têm os seus momentos numa época e em dez meses de competição. Não existem equipas perfeitas. A Liga dos Campeões é uma competição diferente e é para isso que temos de olhar", salientou.Falta de confiança foi a razão dada pelo treinador para uma má entrada na prova. "Acontece no futebol como acontece em qualquer profissão. Se estamos habituado a fazer um determinado trabalho e as coisas correm bem, então ficamos cada vez mais confiantes. Quando as coisas correm mal, é normal que se entre em campo em alerta e não tão confiantes."Rúben Dias admite que os desempenhos na Champions não têm sido os esperados e quer inverter o panorama:"Os resultados não têm sido os melhores, mas a nossa ambição passa por os melhorar e corresponder à dimensão deste clube. Devemos assumir o que temos e o que queremos. E queremos muito ganhar. Vamos fazer tudo por isso".O jogador de 22 anos deixou ainda um alerta para aqueles que querem atirar a equipa "abaixo": "Não nos abalamos por nada". O interesse do Lyon no central no verão foi real, mas essa possibilidade já faz parte do passado: "Sempre estive com a cabeça onde deveria estar, que é no Benfica"."Estamos aqui para ganhar o jogo, conquistar pontos. O Benfica tem mais pressão, porque não conseguiu conquistar qualquer ponto nos primeiros jogos", disse esta terça-feira o guarda-redes português Anthony Lopes (Lyon).Questionado sobre a renovação, Lage, numa primeira fase, lançou um "foi tão fácil". Mas depois recuou: "Não confirmei nada. O que disse foi que o presidente sabe com o que pode contar de mim."Bruno Lage admitiu esta terça-feira que jogar só com um homem na frente é uma hipótese. Contudo, a aposta deve recair na dupla Seferovic e Vinícius no ataque. Rafa Silva está recuperado e vai ser titular.Bruno Lage disse não estar "incomodado" com as insistentes notícias que dão conta da possibilidade de Jorge Jesus regressar ao Benfica, no final do ano, caso os resultados não sejam o esperado.Benfica e Lyon já se defrontaram duas vezes na Champions. Em 2010/11, as águias perderam em França 0-2, e na Luz venceram por 4-3. O Lyon passaria aos ‘oitavos’ e o Benfica seguiu para a Liga Europa.Miguel Montenegro, médio de 18 anos que alinhava no Condeixa (Campeonato de Portugal), assinou pelo Benfica, que ganhou a corrida ao Sporting.O Lyon não perde fora de portas na Liga dos Campeões desde setembro de 2016. Na deslocação ao terreno do Sevilha, o conjunto gaulês perdeu por 1-0 (golo de Ben Yedder).