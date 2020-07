Benfica explica aposta em Nélson Veríssimo para o lugar de Bruno Lage

Para aquele que será o primeiro jogo pós-Bruno Lage, o Benfica só aponta um objetivo: a "conquista dos três pontos". Na newsletter desta sexta-feira, os encarnados abordam a escolha de Nélson Veríssimo para treinador interino e sublinham que "independentemente desta série negativa, a equipa tem de estar focada em tentar vencer os cinco jogos restantes no Campeonato e também a final da Taça de Portugal".



"Veríssimo liderará a equipa amanhã, uma escolha assente no facto de o nosso antigo jogador, formado no clube, ter sido, até à última jornada, um dos adjuntos de Bruno Lage e, por isso, conhecê-la bem e poder rapidamente assumir o comando dela, além de estar integrado, desde 2012/13, com reconhecida competência e empenho, em equipas técnicas benfiquistas, nomeadamente na B. É a sua 16.ª época no clube. Queremos regressar tão célere quanto possível à nossa matriz vencedora. 'Ganhar, ganhar, ganhar' é o que nos norteia. Temos de ultrapassar esta crise de resultados e recuperar o ânimo, sabendo que a gloriosa história do Benfica também se fez muito da capacidade de superação em momentos difíceis", pode ler-se.

