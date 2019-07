Benfica explica estado do relvado do Estádio da Luz e revela solução

O Benfica explicou esta sexta-feira os problemas do estado do relvado da Luz, visíveis no jogo de apresentação frente ao Anderlecht."Durante dois dias, em função de um alerta, parte do sistema de rega foi suspenso sem que ninguém da equipa técnica de acompanhamento se tivesse apercebido. A consequência foi que durante a noite não funcionou o sistema de rega alternativo e de reforço que estava programado, ficando o relvado, durante esses dois dias naquelas áreas, sem a água necessária para o cumprimento do programa de consolidação da nova relva", pode ler-se na 'News Benfica' desta sexta-feira.Essa circunstância provocou a interrupção do crescimento programado em algumas zonas do campo", lê-se no "Fórum do sócio", "espaço que se pretende de esclarecimento e informação e onde sócios e adeptos poderão encontrar as respostas para as suas questões mais pertinentes" e que os encarnados garantem publicar "sempre que se justifique".E prosseguem: "Para resolver o problema de imediato, a única solução foi colocar novos tapetes de relva nas áreas críticas, de forma a garantir a realização, com o mínimo de condições, do jogo realizado esta última quarta-feira. A partir de hoje foi implementado todo um novo projeto de colocação de nova relva da mesma qualidade da existente de forma a garantir que, daqui a um mês, o nosso Estádio volte a apresentar um relvado com os níveis de qualidade e exigência que nos carateriza".