André Almeida sofreu uma entorse do joelho direito da qual resultou uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno. O lateral-direito não acabou o jogo no reduto do Rio Ave, sendo rendido em campo aos 14 minutos pelo brasileiro Gilberto.

Segundo informaram as águias no site oficial, o internacional português, de 30 anos, "continuará a ser acompanhado pelo departamento médico do Benfica, que seguirá todo o protocolo recomendado".