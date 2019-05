Benfica faz festa na Taça de Portugal de futebol feminino

O Benfica conquistou ontem a 16ª edição da Taça de Portugal de futebol feminino (primeira do seu historial), no Estádio Nacional, ao golear a equipa do Valadares Gaia por 4-0.O jogo marca também um recorde de assistência em Portugal em partidas oficiais de futebol feminino: 12 632 espectadores.Apesar de disputar o campeonato da II divisão, as águias eram favoritas até porque na meia-final tinham afastado o Sp. Braga (campeão nacional da I divisão). Depois de uma primeira parte sem golos, o Benfica arrancou para um triunfo sem contestação.Yasmim (2), Darlene e Evy Pereira fizeram os golos das encarnadas contra a equipa de Valadares, que terminou o campeonato nacional na sexta posição. "Quando fui convidado para treinar o Benfica, disse no primeiro dia que os objetivos eram a subida e a Taça. Hoje [este sábado] consegui realizar a promessa que fiz ao clube", disse João Marques, técnico das águias.No Jamor estiveram 12 632 pessoas superando o anterior registo, também numa final da Taça. Em 2017, Sporting e Sp. Braga (2-1 após prolongamento) defrontaram-se com 12 213 adeptos nas bancadas.