Benfica faz mudanças na defesa com mercado à vista

As apostas em Lucas Veríssimo e Diogo Gonçalves na equipa titular do Benfica visam a sua valorização já a pensar em vendas futuras, apurou o CM. Ao rejuvenescer a sua defesa, os encarnados pretendem assegurar rendimento desportivo e financeiro.A estratégia na Luz, sabe o CM, está traçada: perante dois jogadores em igualdade de circunstâncias (que deem as mesmas garantias ao treinador em termos técnicos e táticos), a opção recairá sobre aquele que for mais atrativo para o mercado de transferências. Voltando aos casos citados, Lucas Veríssimo, de 25 anos, tem uma probabilidade de vir a ser transferido muito superior à de Vertonghen (33 anos).Do mesmo modo, Diogo Gonçalves (24 anos) poderá render um encaixe bem mais significativo do que Gilberto (28 anos). No caso dos defesas, a diferença de idades não é tão acentuada, mas não é comum as abastadas equipas europeias pagarem grandes maquias por laterais com quase 30 anos.Esta estratégia justifica-se pela obrigação de a SAD realizar encaixe elevado com a venda de jogadores nos próximos anos para equilibrar as contas após o forte investimento no plantel desta época, marcada pela quebra de receitas devido à Covid-19.O Benfica espera rentabilizar os 6,5 milhões de euros pagos por Lucas Veríssimo. A iminente chamada à seleção brasileira vai acelerar a valorização do defesa central.Uma das mais-valias de Diogo Gonçalves é jogar como defesa ou extremo num 4-4-2 ou como ala num 3-4-3 ou 3-5-2.Matic é um jogador que Jorge Jesus gostaria de ter, mas a sua contratação esbarra nacontenção salarial que o Benfica vai impor em 2021/22. Seria necessário que o médio sérvio aceitasse um grande corte no vencimento (ganha cerca de 5 milhões limpos por ano no Man. United)."Não me sinto inibido na direção do Benfica de levantar qualquer questão. Esta é uma direção colegial, coletiva e claramente solidária quer com o presidente quer com Rui Costa, que lidera o futebol. Não há ditadores", disse à Antena 1 Jaime Antunes, vice-presidente das águias.