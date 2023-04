Benfica faz queixa contra o FC Porto por críticas à arbitragem

O presidente do Benfica, Rui Costa, anunciou esta terça-feira que o clube formalizou uma queixa do FC Porto, por queixas sobre arbitragens, ao Conselho de Disciplina."O Benfica vai fazê-lo, mas não deveria porque o Conselho de Disciplina ainda há bem pouco tempo foi tão célere a abrir um processo ao Benfica por notícias de jornais. Não deveríamos ser nós a ter de fazer uma participação sobre aquilo que se passou, atendendo aos precedentes que o Conselho de Disciplina tem com o Benfica. Fizemo-lo e vamos esperar as consequências disso, para que não seja esse barulho externo o condicionante deste campeonato", disse o presidente do Benfica, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.As águias partem chegam hoje a Milão, onde defrontam os italianos do Inter, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O Benfica perdeu por 0-2, na primeira mão e vê-se obrigado a reverter o resultado para seguir em frente na principal prova de clubes da Europa.O Benfica está no pior momento da época, perdeu três jogos consecutivos (contra Porto, Inter e Chaves), mas Rui Costa acredita que a temporada terá um desfecho favorável aos líderes do campeonato."Passámos por um momento melhor, mas não podemos esquecer os nove meses e meio brilhantes que fizemos. Na Liga dos Campeões são 13 jogos com dez vitórias. Lideramos o campeonato. Nada disto pode abalar aquilo que foi feito durante nove meses e meio. A época vai acabar bem", acrescentou.O jogo do Benfica começa às 20h00 desta quarta-feira, no estádio San Siro.