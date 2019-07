Equipa do Benfica 'fechada' 40 minutos no avião em Beja por atrasos do SEF e alfândega

O avião onde viajou o Benfica depois do jogo com o Milan da International Champions Cup aterrou no aeroporto de Beja às 07h13, mas a formação dos encarnados ficou mais de 40 minutos 'fechada' no avião uma vez que não havia ainda chegado ninguém do SEF nem da alfândega para os trâmites normais, segundo fonte dos encarnados.À sua espera, a comitiva das águias tem centenas de pessoas.Em atualização