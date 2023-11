Benfica ganha com efeito bola de Neves

Chaves na mão, e nada hipotecado. O Benfica passou por dificuldades para lá do Marão, mas um menino teve um efeito bola de Neves - João arrancou pela direita, desbravou o caminho para o 1-0 e deu a cara no penálti do segundo. A águia dorme na liderança e pressiona o Sporting, com dérbi à vista.









Roger Schmidt gostou da experiência de Arouca e conduziu até Chaves o mesmo modelo e o mesmo onze. Três centrais, Fredrik Aursnes e João Neves nas alas e Gonçalo Guedes lá na frente. Só que o futebol não é um cálculo matemático - a mesmíssima fórmula não terá sempre iguais resultados.

O Benfica movia-se muito, mas, ao mesmo tempo, nada mexia com a firme defesa do Chaves. O nulo ao intervalo espelha bem o sossego que os dois guarda-redes vivenciaram na primeira parte.





Schmidt foi ao banco e trouxe uma referência ofensiva - Arthur Cabral. Contudo, a primeira oportunidade de golo da segunda parte (53’) até é do Chaves, que quase gelava os adeptos benfiquistas. E no gelo, quem apareceu foi Neves, João Neves. Aos 59’, o menino arrancou pela direita, deixou os adversários para trás e assistiu Arthur para um golo que só foi confirmado por Aursnes, após corte flaviense na linha. 1-0.





A resposta do Chaves foi estrondosa - bola na barra de Langa, ele que, a seguir, levou a mão à cara de João Neves. Penálti inusitado e João Mário a marcar. Petar Musa ainda fez o 3-0, anulado pelo VAR. Sem crise. O Benfica foge ao FC Porto, afasta o ambiente frio e aquece o dérbi com pressão sobre o Sporting.