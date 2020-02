Benfica gela na Ucrânia e agudiza crise

O Benfica gelou ontem na Ucrânia e somou o quarto jogo consecutivo sem ganhar, desta feita frente ao Shakhtar Donetsk (2-1), na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, complicando o apuramento para os ‘oitavos’.A águia está em queda livre e ontem mergulhou na maior crise de resultados da era Bruno Lage. O técnico apostou na titularidade de Seferovic e perdeu. O suíço foi uma nulidade.Perante uma equipa que não jogava há dois meses (paragem de inverno), o Benfica é que surgiu com os movimentos presos e sem pulmão. O primeiro remate à baliza foi de Pizzi, ao minuto 44. Saiu ao lado.Os ucranianos entraram melhor no jogo. Mérito para Luís Castro, técnico português do Shakhtar. Marlos, Júnior Moraes e Kovalenko foram verdadeiras dores de cabeça para a defesa encarnada. Marlos ainda marcou um golo (20’), mas o lance foi anulado pelo VAR.Odysseas ia adiando o golo e mantinha os encarnados na luta pela vitória, com um punhado de boas defesas.Na etapa complementar, manteve-se o domínio ucraniano. Nem mesmo com o remate de Ismaily (51’) ao poste o Benfica acordou. O golo chegou pouco depois por Alan Patrick (56’), num remate colocado.As águias reagiram e marcaram por Tomás Tavares. O VAR anulou o golo, mas assinalou um penálti sobre Cervi. Pizzi não perdoou. Mas rapidamente as águias caíram na mediocridade. Rúben Dias perdeu uma bola em zona proibida e Kovalenko fez o 2-1. É preciso melhorar muito na 2ª mão."Perder nunca é positivo, mas temos de olhar para o que de bom fizemos neste jogo. Vamos dar a volta na segunda mão... Em casa, com os nossos adeptos, temos de ir com tudo e conseguir", salientou Cervi.