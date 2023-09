Benfica goleia e avança para final da primeira eliminatória da 'Champions' feminina

O Benfica apurou-se esta quarta-feira para a final da primeira eliminatória de qualificação da Liga dos Campeões feminina de futebol, depois de golear o Cliftonville, da Irlanda do Norte, por 8-1, enfrentando agora as letãs do Riga.

No Centro de Estágio do Seixal, que recebe os jogos do Grupo 6 da primeira eliminatória, o Benfica marcou por Marie Alidou (24 minutos), Lúcia Alves (36 e 73), Andrea Falcón (42), Lara Martins (49 e 55) e Beatriz Nogueira (75), beneficiando ainda de um autogolo de Rachael Nornay (34), enquanto o Cliftonville conseguiu o único tento por intermédio de Caitlin McGuinness (61).

O Benfica vai agora enfrentar o Riga, que esta quarta-feira bateu Shymkent, do Cazaquistão, por 1-0, na final da primeira eliminatória, em jogo agendado para sábado, com o vencedor a seguir em frente para a segunda eliminatória.