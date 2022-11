Noite perfeita do Benfica em Israel. Goleada histórica (a maior do clube no atual formato da Liga dos Campeões), invencibilidade mantida, novo encaixe milionário (já vai nos 61,04 milhões de euros) e o estatuto de cabeça de série no sorteio de segunda-feira dos oitavos de final.



Os minutos finais foram frenéticos em Haifa.









Ver comentários