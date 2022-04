Benfica goleia Salzburgo e vence a UEFA Youth League

O Benfica conquistou esta segunda-feira pela primeira vez a UEFA Youth League em futebol, ao golear na final, disputada em Nyon, na Suíça, os austríacos do Salzburgo por 6-0.Depois de três finais perdidas na prova que replica o modelo da Liga dos Campeões, em 2014, 2017 e 2020, à quarta foi de vez e os 'encarnados', que ao intervalo venciam já por 2-0, saíram vencedores com golos de Martim Neto (02 minutos), Henrique Araújo (15, 57 e 89, este de grande penalidade), Cher Ndour (53) e Luís Semedo (69).Este foi o segundo título de Portugal na competição, depois de o FC Porto a ter conquistado em 2018/19, ao bater na final os ingleses do Chelsea 3-1, num palmarés liderado por Chelsea e Barcelona (Espanha), ambos com dois títulos, enquanto o Salzburgo venceu também uma edição.