Benfica goleia Swindon Town em jogo de treino

Equipa da quarta divisão inglesa foi o adversário em jogo à porta fechada.

15:11

O Benfica venceu esta quarta-feira por 5-0 o Swindon Town, que alinha no quarto escalão do futebol inglês, em jogo de treino à porta fechada, realizado em Burton-upon-Trent, cidade onde a equipa lisboeta está a estagiar.



O defesa argentino Conti foi o único dos reforços benfiquistas para a época 2018/2019 que marcou, precisamente o último golo, depois de os compatriotas Cervi e Salvio e de o espanhol Grimaldo e o médio Pizzi, de grande penalidade, também terem faturado.



O encontro entre o Benfica e o Swindon Town, que terminou a época passada no nono lugar da Liga 2 inglesa -- equivalente à quarta divisão -, realizou-se no centro de formação desportiva St. George's Park, onde a equipa treinada por Rui Vitória está a estagiar desde domingo.