Benfica já conhece possíveis adversários no playoff caso vença Midtjylland

O Benfica defronta os ucranianos do Dinamo Kiev ou os austríacos do Sturm Graz no 'play-off' da Liga dos Campeões em futebol, caso afaste o Midtjylland na terceira pré-eliminatória, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira em Nyon, na Suíça.

Em caso de apuramento, os 'encarnados' cumprirão o primeiro encontro fora, em 16 ou 17 de agosto, e o segundo no Estádio da Luz, em Lisboa, em 23 ou 24 de agosto, com o vencedor a garantir um lugar na fase de grupos, na qual já estão FC Porto e Sporting.

Na terceira pré-eliminatória, o Benfica recebe hoje o Midtjylland, enquanto o Dinamo de Kiev é anfitrião do Sturm Graz na casa emprestada de Lodz, na Polónia, na quarta-feira. Os encontros da segunda mão são em 09 de agosto.