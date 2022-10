O Benfica já está no mercado à procura de um substituto para Grimaldo, face à quase impossibilidade de negociar a renovação com o jogador espanhol, apurou o Mais Sport.



A contratação de um lateral-esquerdo no mercado de inverno é prioritária. Com Grimaldo no último ano de contrato (fica livre para se comprometer com outro clube a partir de janeiro), Rui Costa está a avaliar várias hipóteses para o lugar.









Ver comentários