Benfica já tem acordo com Real Madrid por De Tomás

O Benfica já chegou a acordo com o Real Madrid pela contratação de Raúl De Tomás. As águias vão pagar 20 milhões de euros, numa negociação que começou nos 35 milhões.De Tomás surge como um possível sucessor de João Félix. É um avançado, de 24 anos, que fez toda a formação no Real Madrid, embora tenha estado emprestado ao Rayo Vallecano nas duas ú... < br />