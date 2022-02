Benfica joga 'oitavos' à procura da redenção diante de um Ajax 'avassalador'

O Benfica procura hoje, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, redimir-se dos maus resultados que vem acumulando na presente temporada, diante de um Ajax absolutamente 'avassalador' dentro e fora de 'portas'.

No Estádio da Luz, a partir das 20:00, estarão frente-a-frente duas equipas com 'estados de alma' absolutamente opostos, com os 'encarnados' a vencerem apenas quatro dos últimos 10 jogos -- desde que Nélson Veríssimo assumiu o lugar de Jorge Jesus -- e os holandeses a revelarem-se 100% vitoriosos no mesmo número de partidas.

Além de liderar o campeonato e de estar já apurado para as meias-finais da Taça dos Países Baixos, a formação de Amesterdão, comandada por Erik ten Haag, chega a Lisboa com um registo ofensivo de respeito em 2021/22, com 108 golos marcados e 14 sofridos em 33 jogos oficiais, enquanto as 'águias' acumulam 87 assinados e 43 encaixados (três vezes mais do que o adversário).

No entanto, não é só nos Países Baixos que o Ajax se assume como força maior, já que na fase de grupos da Liga dos Campeões somou por vitórias os seis encontros realizados, inclusive diante do Sporting e do Borussia Dortmund (que foi relegado para a Liga Europa).

Já o Benfica conseguiu apurar-se para os 'oitavos' cinco anos depois da última presença, tendo para isso 'sobrevivido', como segundo classificado, num dos grupos mais difíceis da primeira fase, face à oposição dos 'tubarões' Bayern Munique, primeiro colocado, e FC Barcelona, que vinha de 17 épocas seguidas a qualificar-se para a fase a eliminar da 'Champions'.

O encontro entre Benfica e Ajax joga-se no Estádio da Luz, a partir das 20:00, e será arbitrado pelo esloveno Slavko Vincic.

À mesma hora, o Atlético de Madrid, que conta com João Félix, vai receber o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, sendo esta apenas a segunda vez que 'colchoneros' e 'red devils' se defrontam nas competições europeias. Na única ocasião em que se cruzaram, os espanhóis impuseram-se na segunda ronda da Taça das Taças, em 1991/92.