Benfica lembra histórico treinador de natação do clube

O Benfica lembrou este domingo o histórico treinador de natação Shintaro Yokochi, que morreu aos 87 anos , pelo seu contributo para a modalidade.

"O Sport Lisboa e Benfica expressa a suas mais sentidas condolências pela morte de Shintaro Yokochi, histórico treinador de natação do clube e pai do atleta Alexandre Yokochi. Neste momento de pesar, o Sport Lisboa e Benfica manifesta à família e amigos de Shintaro Yokochi a sua mais calorosa solidariedade", lê-se no sítio oficial do clube na Internet.

Yokochi, nascido em 31 de outubro de 1935 em Yokohama, sobreviveu ao rebentamento da primeira bomba atómica, em Hiroshima, no dia 06 de agosto de 1945, e em 1958 mudou-se para Portugal, para treinar o Sport Algés e Dafundo.

Casou e constituiu família em Portugal, com o filho Alexandre a seguir-lhe as pisadas como nadador, tendo conseguido uma medalha de prata em Europeus para Portugal, entre numerosos outros feitos como o sétimo lugar em Los Angeles1984 como apogeu.