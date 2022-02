A Autoridade Tributária (AT), com a concordância do Ministério Público, acredita que o Benfica terá sido lesado em 100 mil euros no empréstimo de Ferro ao Valência, em janeiro do ano passado. Um negócio suspeito que tem o empresário Ulisses Santos como um dos atores principais e que ainda se encontra a ser investigado pelas autoridades competentes no processo ‘Cartão Vermelho’.