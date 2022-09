A Polícia Judiciária quantifica em pouco mais de 488 mil euros a “vantagem patrimonial indevida em sede de IVA e IRC” que o Benfica obteve no processo ‘Saco Azul’. No seu relatório final, consultado pelo CM, a PJ diz ter recolhido “fortes indícios da prática do crime de fraude fiscal qualificada”.



Está em causa a “celebração de negócios simulados” por parte da Benfica SAD e da Benfica Estádio com a Questão Flexível.









