O temperamento explosivo de Otamendi vai merecer do Benfica uma atenção especial para a nova temporada. Nesse sentido, sabe o Mais Sport, está prevista para a ‘reentrada’ da época uma conversa entre elementos da estrutura do futebol e um dos capitães de equipa.



A SAD liderada por Rui Costa reconhece o empenho, abnegação e amor à camisola do argentino.









