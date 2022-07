O Supremo Tribunal de Justiça multou o Benfica em cerca de 300 euros, por “total falta de colaboração” no âmbito da Operação Lex.Em causa está um pedido do arguido Fernando Tavares, atual vice-presidente do Benfica para as modalidades, para ter acesso a decisões da administração da SAD sobre a política de atribuição de convites e viagens para acompanhar a equipa.