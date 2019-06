Benfica multado em mais de 61 mil euros por críticas às arbitragens

O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF em 61.200 euros por quatro infrações, mais concretamente críticas às arbitragens de jogos envolvendo o FC Porto e alegado favorecimento aos dragões no último campeonato.De acordo com o comunicado do CD, os encarnados violaram o artigo 112.º do Regulamento Disciplinar da LPFP - que fala em "lesão da honra e reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros" -, no caso em quatro intervenções na sua newsletter, todas ocorridas em março.Em atualização