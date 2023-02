Os primeiros 30 minutos no jogo da Taça de Portugal em Braga estão bem presentes na memória de Roger Schmidt, que deve por isso apostar no mesmo onze na Champions, com o Club Brugge, na quarta-feira, apurou o Correio da Manhã.



O técnico do Benfica elogiou a exibição da equipa que acabou eliminada nos penáltis, mas ficou ainda mais agradado com a prestação dos seus jogadores até à expulsão do dinamarquês Bah, quando o resultado era favorável (1-0).









Ver comentários