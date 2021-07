Benfica não fecha a porta a empresário americano John Textor

O Benfica ainda não fechou a porta a Jonh Textor. A confirmação está na adenda escrita pela SAD e enviada à CMVM que dá conta de que "nesta altura" não é oportuno negociar com o empresário americano. "Clarifica ainda que considera inoportuno receber, de maneira formal ou informal, o Sr. John Textor nesta altura", pode ler-se no documento em que se diz que também agora é "inoportuna esta operação, pelo que à mesma se oporá, no exercício dos seus direitos e deveres, caso esta matéria venha a ser sujeita a deliberação em Assembleia Geral de Acionistas da Benfica SAD".A comunicação à CMVM revela ainda que nenhum membro da SAD conhecia o investidor norte-americano, nem tão-pouco sabia da venda eminente das ações a José António dos Santos. Diz ainda que Jonh Textor é possuidor de 25 por cento das ações, mas que essa mesma posse está dependente do contrato promessa com o empresário conhecido como ‘Rei dos Frangos’.