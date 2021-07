Benfica no caminho certo para a Champions

Foi um verdadeiro teste ao momento atual do Benfica a poucos dias das decisões da Champions. A equipa de Jorge Jesus passou com boa nota o Lille e venceu por 1-0, golo de Gonçalo Ramos.



O técnico apresentou um onze muito próximo daquele que o Benfica vai apresentar diante do Spartak Moscovo na 1ª mão da 3ª pré-eliminatória (04/08). Gonçalo Ramos foi a surpresa. Marcou e parece ter ganho terreno a Seferovic, Vinícius e Rodrigo Pinho.

Contra o campeão francês (que não contou com Renato Sanches e José Fonte), o Benfica esteve sempre equilibrado defensivamente, agressivo e eficaz.





Até ao golo de cabeça do avançado algarvio após canto de Pizzi, o equilíbrio foi a nota dominante. Depois, o jogo abriu e as chances apareceram em ambas as balizas. Léo Jardim defendeu remate de Waldschmidt quando estava isolado e, do outro lado, Odysseas brilhou duas vezes a remates de David, já depois de uma bola à barra dos franceses.A segunda parte trouxe mudanças nos onzes, mas a mesma intensidade. O Benfica controlava, mas foi do Lille a melhor chance num remate ao poste de Luís Araújo.Bom ensaio das águias antes de mais um jogo de preparação, domingo na Luz, frente ao Marselha. Depois, venham a Champions e a Liga.Yaremchuk é uma das hipóteses em cima da mesa da SAD do Benfica, caso Seferovic saia neste mercado. O clube da Luz quer 25 milhões de euros pelo atacante suíço, que saiu valorizado do Europeu. No entanto, ainda nenhum clube apresentou uma proposta com estes valores.Foi titular e mais uma vez justificou-o. Marcou o terceiro golo da pré-época e continua a ganhar pontos.Dois cortes providenciais e muito acertado defensivamente. Sempre bem a sair com a bola. Está num bom momento.Um dos melhores do Benfica. Bem a defender e importante nas descidas pelo flanco. Uma pilha praticamente inesgotável.A ganhar minutos e confiança. Trata a bola como ninguém e é raro perder um lance. Será titular com toda a certeza no arranque oficial da época. Um verdadeiro reforço.