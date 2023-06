O Benfica foi a 3.ª equipa com mais penáltis a favor nas ligas europeias em 2022/23. A lista é liderada pelo Fenerbahçe, que foi treinado por Jorge Jesus.



O Benfica teve 13 grandes penalidades a favor, mas apenas conseguiu converter nove em golo. João Mário foi o batedor de serviço no Benfica e fez abanar as redes da baliza em sete das dez vezes que colocou a bola na marca dos 11 metros.









