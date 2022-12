Rúben Amorim minimizou este domingo a eliminação do Benfica da Taça da Liga e garantiu que “o foco está no Sp. Braga”, o adversário deste domingo do Sporting nos quartos de final da competição.



“A eliminação do Benfica não é importante. A pausa ajudou-nos a juntar o grupo, a meter aqui miúdos que vão ser o futuro do Sporting.









Ver comentários