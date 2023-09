Benfica obrigado a vencer em Vizela para se manter 'colado' ao FC Porto

O Benfica está obrigado a vencer, este sábado, em casa do Vizela, em jogo da quinta jornada da I Liga de futebol, para não descolar do líder FC Porto, que venceu na sexta-feira em casa do Estrela da Amadora.

Os 'encarnados' arrancaram para esta ronda com menos um ponto do que os 'dragões', que estavam igualados no primeiro lugar com Sporting e Boavista, mas o triunfo (1-0) na Reboleira deixou os 'azuis e brancos' com quatro pontos de vantagem sobre o Benfica, que ficou assim obrigado a vencer num terreno tradicionalmente difícil de passar, sob pena de se atrasar no campeonato.

Também o Sporting de Braga, terceiro classificado na edição passada da Liga, está obrigado a vencer para se manter na corrida aos primeiros lugares, encontrando-se a seis pontos do FC Porto, atuando este sábado em casa do Farense, que regressou esta época à I Liga.

No outro encontro agendado para este sábado, o Rio Ave vai receber em Vila do Conde o Famalicão.