A SAD do Benfica quer vender Gonçalo Ramos até final do mês, mas não abdica de pelo menos 40 milhões pelo avançado de 20 anos, apurou o CM.



A urgência no negócio prende-se com as contas anuais que fecha no último dia deste mês. Apesar da venda milionária de Darwin Núñez para o Liverpool (75 milhões no imediato, mas que pode chegar aos 100 mediante objetivos), o co-CEO Domingos Soares Oliveira quer fechar o ano desportivo (até 30 de junho) com contas positivas e para isso deu o seu aval à venda de um dos principais ativos das águias e só vai às compras partir de julho.









