Benfica oficializa contratação de Marcos Leonardo: os valores do negócio

É oficial: Marcos Leonardo é reforço do Benfica. O jovem avançado brasileiro de 20 anos chega aos encarnados proveniente do Santos e assina um contrato válido por cinco temporadas e meia, concretamente até junho de 2029. O Benfica desembolsa 18 milhões de euros pela totalidade do passe de Marcos Leonardo, com o Santos a ter direito a receber 10% de uma mais-valia obtida numa futura transferência.

Comunicado do Benfica à CMVM:

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Santos FC para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Marcos Leonardo, por um montante de € 18.000.000 (dezoito milhões de euros).

Mais se informa que o Santos FC terá ainda direito a receber uma percentagem de 10% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador.

Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2029, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 150.000.000 (cento e cinquenta milhões de euros).

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD

Lisboa, 4 de janeiro de 2024