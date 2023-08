Benfica oficializa empréstimo de Gonçalo Guedes

O Benfica oficializou Gonçalo Guedes como reforço. Como se lê no comunicado publicado no site oficial, o empréstimo do jogador ligado ao Wolverhampton durará uma temporada tal comojá tinha noticiado.Na prática, esta é a prolongação do avançado ao serviço dos encarnados depois de já ter sido cedido ao clube da Luz na segunda metade da temporada passada. O internacional português, de 26 anos, criou impacto logo no primeiro ao saltar do banco para marcar frente ao Santa Clara, mas viveu ma época atribulada devido a problemas físicos.Aliás, Guedes, apesar de ter sido já oficializado, mantém a data de regresso aos relvados indefinida. Em maio, o avançado foi operado a um joelho esquerdo e ainda está a recuperar.Como escrevemos na edição desta terça-feira, o jogador formado no Seixal, além de poder jogar como extremo ou segundo avançado, também é visto como um elemento capaz de atuar na posição de ponta-de-lança, oferecendo características diferentes de Arthur Cabral, Musa ou Tengstedt.Há cerca de uma semana, Roger Schmidt já tinha assumido que gostava de contar com Guedes na equipa. "Foi um jogador muito importante para nós e teve azar com a lesão que teve. Se houver a oportunidade de o voltar a ter... É um jogador de topo. Se houver oportunidade para voltar a integrá-lo... Gosto muito dele como jogador e como pessoa", disse, na antevisão ao jogo frente ao E. Amadora.