O Benfica confirmou esta segunda-feira a contratação do jogador checo David Jurásek. O lateral-esquerdo assina contrato até 2028, informou o clube encarnado nas redes sociais.As águias pagam ao Slavia Praga, antigo clube do defesa, 14 milhões de euros. Os checos ficam com direito a receber 10% do valor de uma futura cedência do jogador, informa o Benfica num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.A cláusula de rescisão do atleta de 22 anos fixa-se nos 80 milhões de euros.