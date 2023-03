O Benfica pagou 747 mil euros pelo silêncio de Miguel Moreira, ex-diretor financeiro e administrador da SAD do Benfica, que cessou funções no fim de 2021. O economista, acusado no processo ‘Saco Azul’, ganhava 7400 €/mês. Mas a remuneração podia ascender, no máximo, aos 10 mil euros, se alcançasse determinados objetivos.









