Benfica pede 10 milhões de euros por Musa

O futuro de Musa deve ficar decidido após a presença do Benfica na Taça da Liga. O croata tem vários clubes interessados no seu contributo, mas a SAD quer esticar a corda e tentar uma venda por um valor a rondar os 10 milhões de euros, sabe oPara já, as propostas que surgiram andam pelos sete milhões de euros, ainda longe da pretensão dos dirigentes do Benfica. O Bolonha é agora o clube em melhor posição para garantir o jogador por empréstimo, mas reservando uma opção de compra no final da temporada. Em Itália, também o Génova está na corrida pelo jogador de 25 anos. Em França, o Lille, de Paulo Fonseca, mantém o desejo de contar com o jogador para o que falta da temporada. Na Liga norte-americana de futebol também já surgiram abordagens.O internacional croata chegou à Luz na temporada passada. Nessa altura o Benfica pagou 6,5 milhões de euros ao Boavista.Esta época, nos 24 jogos realizados, Petar Musa apontou seis golos e fez duas assistências.