A ‘máquina’ em que se transformou a equipa de futebol do Benfica tem motor alemão. Roger Schmidt conquistou a nação encarnada com um arranque de época demolidor, ao nível dos melhores de sempre da história do clube. As escolhas de jogadores, as táticas e as estratégias ficam por conta do técnico de 55 anos que Rui Costa foi buscar ao PSV.









