Benfica 'perde' 12,5 milhões de euros e fica-se pelos 72,558

O Benfica falhou esta quarta-feira os 12,5 milhões de euros que conquistaria com o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, fechando a época com 72,558 milhões de euros, ainda assim o seu recorde na competição.

Se tivessem atingido as meias-finais, os 'encarnados' passariam o seu total para mais de 85 milhões de euros, registo que superaria a melhor marca de um clube português, os 79,208 milhões de euros arrecadados pelo FC Porto em 2018/19.

Pelo segundo ano consecutivo nos 'quartos', um feito inédito na 'era Champions' (desde 1992/93), o Benfica só conseguiu, assim, bater o seu máximo, os 65,4 milhões de euros da época transata.

Face ao terceiro lugar na I Liga 2021/22, a formação 'encarnada' começou a Liga dos Campeões na terceira pré-eliminatória, que ultrapassou, ao bater o Midtjylland, para, no play-off, deixar pelo caminho o Dinamo de Kiev.

Ao conquistar um lugar na fase de grupos, o Benfica arrecadou desde logo 38,38 milhões de euros, 15,64 milhões de euros fixos, que a UEFA dá a todos os 32 participantes, e 22,74 milhões de euros variáveis, tendo em conta o ranking nos derradeiros 10 anos.

Pelos resultados na fase de grupos, os 'encarnados' arrecadaram mais 13,978 milhões de euros, 11,2 milhões de euros pelas quatro vitórias (2,8 casa), 1,86 milhões de euros pelos dois empates (930.000 euros cada) e ainda 0,918 milhões de euros pela redistribuição dos empates.

Como estes resultados valeram o apuramento para os 'oitavos', o Benfica embolsou mais 9,6 milhões de euros e, com a qualificação para os 'quartos', mais 10,6 milhões de euros, para um total de 72,558 milhões de euros.

A estes valores, acrescem ainda os do 'market pool', relacionados com os direitos televisivos. A UEFA distribuirá um total de 292 milhões de euros pelos 32 clubes, em função do valor proporcional dos países.

O FC Porto, que caiu nos oitavos de final, também frente ao Inter Milão, fechou a sua 'colheita' com 61,235 milhões de euros.

Os 'dragões' receberam 39,517 milhões de euros pela entrada na fase de grupos (15,64 fixos e 12,507 variáveis, pelo ranking), 12,118 milhões de euros pelos resultados (os quatro triunfos e o remanescente dos empates) e 9,6 milhoes de euros pela presença nos 'oitavos'.

Quanto ao Sporting, que falhou os oitavos de final, 'parou' nos 35,136 milhões de euros, somados os 28,147 milhões de euros pela entrada na fase de grupos, os 6,53 milhões de euros pelos resultados (dois triunfos e um empate) e os 0,459 milhões de euros pelo remanescente dos empates.