Benfica empata com Moreirense e fica com liderança em risco

O Benfica tropeçou este domingo em Moreira de Cónegos e empatou (0-0) com o Moreirense, resultado que lhe permite hoje ser líder isolado. Mas poderá ser ultrapassado ao final do dia pelo Sporting, que recebe o Gil Vicente. E em caso de vitória salta para o topo da classificação da Liga.

Roger Schmidt apresentou a equipa que tinha empatado com o Inter (3-3), depois de ter estado a ganhar por 3-0, mas não se viu um Benfica "muito forte" como o técnico tinha apregoado na antevisão da partida. Bem pelo contrário...

Foi o Moreirense quem assumiu as rédeas do jogo, com o seu trio atacante, Madson, André Luís e Kodisang, a criar grandes problemas à defesa encarnada. Com um futebol direto e uma pressão bem organizada, a equipa local chegava à área de Trubin com demasiadas facilidades. O Benfica só acordou com a bomba à trave de Madson (12’). A reação foi imediata e Florentino (16’), isolado, cabeceou ao lado. O futebol fluido do Moreirense foi desgastando a defesa encarnada e preocupando os adeptos. André Luís (28’) ainda marcou um golo, mas estava em fora de jogo.

Na etapa complementar, Roger Schmidt tirou os médios Florentino e João Neves para fazer entrar Kokçu e Chiquinho. Ganhou algum ascendente, mas isso não se traduziu em golos. João Mário ainda marcou, mas o golo foi invalidado por fora de jogo. Mérito para o Moreirense, que nunca abdicou de lutar pela vitória. Encarou o Benfica olhos nos olhos e ganhou um ponto.