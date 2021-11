A guerra, que já se arrastava há um ano, foi agora decidida em favor de Rui Pinto e do juiz Carlos Alexandre. O magistrado decretou a suspensão do processo contra o hacker que entrou nos emails do Benfica, com a condição daquele colaborar durante dois anos com a Judiciária e o DCIAP. Rui Pinto ganhou também o estatuto de ‘protegido’, passando a usufruir de uma moradia e de segurança privada.