Um começo desastroso, com dois penáltis cometidos, um cartão vermelho e um golo sofrido marcaram a estreia do Benfica na edição 2023/2024 da Champions. Uma derrota caseira diante do Salzburgo, que teve vários culpados.



Com o mesmo onze que venceu em Vizela, Schmidt viu Trubin (de novo aposta para a baliza) errar.









Ver comentários